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الدخان يتعادل مع المنيا ويقترب من الدوري الممتاز.. ترتيب الأندية والفرق الهابطة

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي الشرقية للدخان، للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الجديد 2021-2022 ، تعادل مع نادي المنيا 2/2 في دوري الدرجة الأولي الممتاز ب مجموعة الصعيد والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.

ليرتفع رصيده عند 55 نقطة يتصدر بها المجموعة بفارق 4 نقاط عن الألمنيوم ثاني المجموعة بينما لقي منافسة الألمنيوم هزيمة ثقيلة علي أرضة ووسط جمهوره 1/2، ضمن مباريات الاسبوع ال 28 للمسابقة.

فيما فاز تليفونات بني سويف علي طهطا 3/1، وقنا علي ديروط 2/1، وكيما أسوان علي الاعلامين 2/0 ، وتعادل سوهاج مع بني سويف 0/0، وبترول أسيوط والفيوم 1/1، و سمسطا وشبان قنا 0/0 .

بهذه النتائج تأكد هبوط طهطا للقسم الثاني، واشتعال الصراع علي البقاء بين 5 أندية وهي شباب قنا، وكيما أسوان وتليفونات بني سويف، وشباب سمسطا، واسمنت أسيوط .

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب مباريات الاسبوع ال 28 كالتالي

م

النادي

الاسبوع

النقاط

1

الشرقية للدخان

28

55

2

الألمنيوم

28

51

3

المنيا

28

51

4

الإعلاميين

28

46

5

بني سويف

28

42

6

ديروط

28

41

7

الفيوم

28

40

8

سوهاج

28

37

9

بترول اسيوط

28

35

10

قنا

28

34

11

كيما اسوان

28

32

12

ش . قنا

28

31

13

تليفونات بني سويف

28

31

14

ش . سمسطا

28

29

15

اسمنت أسيوط

28

29

16

طهطا

27

15

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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