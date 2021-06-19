شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان يتعادل مع المنيا ويقترب من الدوري الممتاز.. ترتيب الأندية والفرق الهابطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي الشرقية للدخان، للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الجديد 2021-2022 ، تعادل مع نادي المنيا 2/2 في دوري الدرجة الأولي الممتاز ب مجموعة الصعيد والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.
ليرتفع رصيده عند 55 نقطة يتصدر بها المجموعة بفارق 4 نقاط عن الألمنيوم ثاني المجموعة بينما لقي منافسة الألمنيوم هزيمة ثقيلة علي أرضة ووسط جمهوره 1/2، ضمن مباريات الاسبوع ال 28 للمسابقة.
فيما فاز تليفونات بني سويف علي طهطا 3/1، وقنا علي ديروط 2/1، وكيما أسوان علي الاعلامين 2/0 ، وتعادل سوهاج مع بني سويف 0/0، وبترول أسيوط والفيوم 1/1، و سمسطا وشبان قنا 0/0 .
بهذه النتائج تأكد هبوط طهطا للقسم الثاني، واشتعال الصراع علي البقاء بين 5 أندية وهي شباب قنا، وكيما أسوان وتليفونات بني سويف، وشباب سمسطا، واسمنت أسيوط .
وقد جاء ترتيب المجموعة عقب مباريات الاسبوع ال 28 كالتالي
|
م
|
النادي
|
الاسبوع
|
النقاط
|
1
|
الشرقية للدخان
|
28
|
55
|
2
|
الألمنيوم
|
28
|
51
|
3
|
المنيا
|
28
|
51
|
4
|
الإعلاميين
|
28
|
46
|
5
|
بني سويف
|
28
|
42
|
6
|
ديروط
|
28
|
41
|
7
|
الفيوم
|
28
|
40
|
8
|
سوهاج
|
28
|
37
|
9
|
بترول اسيوط
|
28
|
35
|
10
|
قنا
|
28
|
34
|
11
|
كيما اسوان
|
28
|
32
|
12
|
ش . قنا
|
28
|
31
|
13
|
تليفونات بني سويف
|
28
|
31
|
14
|
ش . سمسطا
|
28
|
29
|
15
|
اسمنت أسيوط
|
28
|
29
|
16
|
طهطا
|
27
|
15