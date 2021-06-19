شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يطمئن على ترتيبات عودة الأهلي مع وزيرة الرياضة التونسية والسفير المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، مكالمة هاتفية من سعادة السيدة سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة لدى الجمهورية التونسية حيث قدمت التهنئة لفريق النادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي، مشيدة بالروح الرياضية المتميزة التي سادت أجواء المباراة.

وأكدت وزيرة الرياضة التونسية على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين مصر وتونس، والترحاب وحسن الاستقبال والضيافة لأي بعثة مصرية تصل تونس للمشاركة في مختلف الفعاليات، وهو نفسه الأمر الذي تلمسه الوفود التونسية عند وصولها إلى القاهرة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف صبحي على طيب العلاقات والتفاهم بين الجانبين المصري التونسي، مقدماً الشكر والتقدير لوزيرة الرياضة التونسية لحرصها على متابعة أحوال بعثة النادي الأهلي خلال تواجدها بدولة تونس الشقيقة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز خارج ملعبه بهدف نظيف على فريق الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقطع الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو التأهل لنهائي البطولة القارية، متمنياً التوفيق للاعبي الأهلي والجهاز الفني في مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفياً مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس للاطمئنان على كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة فريق النادي إلى مصر خلال الساعات المقبلة.