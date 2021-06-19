شكرا لقرائتكم خبر عن حساب قناة الأهلي يسخر من الزمالك بعد الفوز على الترجي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر حساب قناة النادي الأهلي الرسمي بشكل غير مباشر من الزمالك بعد فوز الفريق الأحمر بهدف نظيف على الترجي مساء اليوم السبت بملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب قناة الأهلي فيديو لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي ومقدم البرامج السابق بالقناة وهو يقول: "لو مش عارف تكسب قولي وأنا أكسب وأجيلك حقك".

وعلق حساب قناة الأهلي على فيديو عبدالحفيظ: "فى تلك اللحظات نتذكر تلك التصريحات.. لما تتغلب فى أفريقيا ابقى تعال واحنا ناخد لك حقك".

وكان الزمالك قد خسر مرتين أمام الترجي في مرحلة المجموعات بالنسخة الجارية من دوري الأبطال، والتي ودع الأبيض منافساتها.

ونجح محمد شريف في قيادة الأهلي للفوز على الترجي بهدف نظيف في لقاء الليلة برادس، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.