موعد مباراة سويسرا وتركيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يستعد منتخب سويسرا لمواجهة نظيره التركي في جولة الحسم، من أجل حجز إحدى بطاقات الدور الثاني في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



المنتخب السويسري لم يحقق أي فوز حتى الآن في يورو 2020، واكتفى بتعادل إيجابي في الجولة الأولى أمام ويلز 1-1، بينما خسر في الجولة الثانية أمام إيطاليا 0-3.

في المقابل خسر منتخب تركيا أولى مبارياته أمام منتخب إيطاليا بثلاثية دون رد، وثاني مبارياته من ويلز، بثنائية نظيفة، مما يجعل موقفه صعبا للغاية في التأهل حتى كأفضل ثالث ويجعل آماله ضعيفة للغاية.

من المقرر أن تقام مباراة سويسرا وتركيا مساء الأحد 20 يونيو/ حزيران الحالي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثالثة من البطولة.

وستقام المباراة على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، بينما ستقام مباراة أخرى في إطار المجموعة الأولى ذاتها بين إيطاليا ومنتخب ويلز في استاد الأولمبيكو بمدينة روما عاصمة إيطاليا في التوقيت ذاته.

تذاع مباراة سوسيرا وتركيا عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" تقام للمرة الأولى في 11 دولة مختلفة، خلال الفترة من 11 يونيو الحالي وحتى 11 يوليو/تموز المقبل.