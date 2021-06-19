زيارة إيركسن توقف تدريبات الدنمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب لاعبو منتخب الدنمارك لكرة القدم أمس عن سعادتهم بالزيارة المفاجئة التي قام بها زميلهم كريستيان إيركسن لهم في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية في المباراة الأولى لهم ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وخرج إيركسن من المستشفى أمس الأول وقبل السفر إلى منزله في أودنيسي، توجه لزيارتهم في معسكرهم هلسينجور، برفقة نجليه.

وقال لاعب الوسط أندرياس أولسن «كان من الرائع رؤيته. رؤيته بأعيننا وليس عبر شاشة. كان من الرائع التحدث معه ومعانقته. أن تشاهده هو وعائلته بحالة جيدة في مثل هذه الظروف».

وقال كريستيان نورجارد «لقد أوقفنا المران من أجل الزيارة المفاجئة».

وأضاف «كان هذا ما نحتاجه فقط. كان شعورا ممزوجا بالحب والفرحة. سيعطينا هذا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المنتخب الروسي».

ويجب على المنتخب الدنماركي أن يفوز على المنتخب الروسي اليوم وأن يخسر المنتخب الفنلندي أمام بلجيكا في المباراة الأخرى إذا أراد التأهل مباشرة لدور الـ16.

وخسر المنتخب الدنماركي مباراته الأولى أمام المنتخب الفنلندي بهدف نظيف وهي المباراة التي شهدت تعرض إيركسن لسكتة قلبية، كما خسر أيضا أمام المنتخب البلجيكي 1 / 2.