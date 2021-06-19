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أمم أوروبا وكوبا أمريكا اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أمم أوروبا

سويسرا وتركيا: 7:00م

بملعب باكو الأولمبي (المجموعة A)

إيطاليا وويلز: 7:00م

بملعب الأوليمبيكو (المجموعة A)

كوبا أمريكا

فنزويلا والإكوادور: 12:00م

بملعب نيلتون سانتوس الأولمبي (المجموعة B)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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