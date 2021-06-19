شكرا لقرائتكم خبر الجمهور الإنجليزي يطلق هتافات عدائية ضد اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في تضميد جراحه فيما دعا مديره الفني جاريث ساوثجيت إلى الصبر على الفريق بعد تعادله السلبي مع المنتخب الأسكتلندي على ملعب ويمبلي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ودعا ساوثجيت المشجعين إلى مساندة اللاعبين والوقوف بجانبهم بعدما هتف بعضهم ضد الفريق بسبب الأداء المتواضع والتعادل السلبي مع الخصم القديم أسكتلندا.

ومع الفوز الثمين والمستحق على المنتخب الكرواتي في المباراة الأولى بيورو 2020، كان المنتخب الإنجليزي يدرك

أن الفوز على أسكتلندا سيضمن له التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل خوض المباراة الثالثة الأخيرة في المجموعة.

ولكن المنتخب الإنجليزي بدا بعيدا عن التوقعات، حيث كانت ضربة رأس جون ستونز التي ارتدت من العارضة في وقت مبكر من اللقاء هي أفضل ما قدمه الفريق أمام أسكتلندا.

وجعل المنتخب الأسكتلندي المباراة صعبة على منافسه الإنجليزي، وتصدى حارس إنجلترا جوردان بيكفورد لتسديدة ستيفن أودونيل في الشوط الأول كما أبعد كرة ليندون دايكس من على خط المرمى الإنجليزي في الشوط الثاني.

وعقب انتهاء المباراة احتفل المنتخب الأسكتلندي بنقطة التعادل التي دعمت فرصه في العبور إلى دور الـ16، فيما أطلق عدد من مشجعي إنجلترا في المدرجات صفارات وهتافات عدائية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.

ولدى سؤاله بشأن صناعة الفرص قال ساوثجيت «أعتقد أن توقيت تحركاتنا وتدوير نموذج اللعب، كان من الممكن أن يصبح أفضل في بعض الأوقات. كنا بحاجة لأن نكون أكثر حسما في قرارنا بهذه الأماكن. ولكنني أعتقد أيضا أن المنتخب الأسكتلندي دافع جيدا في هذه الأماكن. وحتى مع اقتراب المباراة من نهايتها، كان هناك لاعب ثان أو ثالث من اسكتلندا في المواجهات الفردية مع لاعبينا».

وأضاف «نعلم أننا لم نقدم المستوى الذي أردناه أو المستوى الذي كنا بحاجة له. ولكن علينا أن نتقبل ما آلت إليه المباراة».

وأشار «كمدرب، يجب أن أتفهم كل ما أواجهه. ما نحتاجه هو التأكد من دعم اللاعبين والوقوف خلفهم لأن الفريق يضم العديد من اللاعبين صغار السن، ومعظمهم لم يشارك من قبل في مباراة كهذه».

وعما إذا كان غاضبا من عدائية الجماهير تجاه اللاعبين في نهاية المباراة، قال ساوثجيت «مشجعونا لهم الحق في ردة الفعل التي يريدونها. نشعر بخيبة أمل لأدائنا، وأتفهم رد فعل الجماهير الذين كانوا ينتظرون فوزنا على اسكتلندا».

وما زالت فرص المنتخب الإنجليزي قوية في التأهل للدور الثاني من خلال مباراته الثالثة الأخيرة في المجموعة الرابعة والتي يلتقي فيها المنتخب التشيكي الثلاثاء المقبل.

ولكن الأجواء الرئيسة في الفريق حاليا هي التوتر خاصة وأن قائد الفريق ومهاجمه هاري كين يثير القلق بسبب الأداء غير الفعال أمام كرواتيا وأسكتلندا.