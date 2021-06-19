كروزر يحطم رقما عمره 31 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطم البطل الأولمبي الأمريكي ريان كروزر أمس الأول رقما قياسيا عالميا في منافسات دفع الجلة، ظل قائما طوال 31 عاما، بعدما سجل 37.23 م خلال تجارب الولايات المتحدة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو. وحطم كروزر الرقم القياسي عبر الجولة الرابعة من منافسات النهائي في مدينة يوجين، حيث تفوق على الرقم المسجل باسم مواطنه راندي بارنز الذي سجل 12. 23 م في عام 1990، وذلك قبل أكثر من عامين من ميلاد كروزر.



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