شكرا لقرائتكم خبر مورينيو: هازارد يعمل بموهبته وليس بالتدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدرب البرتغالي الشهير، خوسيه مورينيو، بشدة لاعبه السابق وقائد المنتخب البلجيكي أدين هازارد.

وفي تصريحات لإذاعة (توك سبورت) الإذاعية الإنجليزية، قال مورينيو «الحقيقة عن أدين هازارد أنه لاعب رائع ذو تدريب سيئ، وبمقدورك أن تتخيل إلى أي مدى يمكن أن يصبح جيدا إذا اتخذ نهجا أكثر احترافية».

وكان مورينيو درب نجم هجوم المنتخب البلجيكي إبان احترافه ضمن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في الفترة بين عامي 2013 و2015.

وأكد مورينيو أن هازارد (30 عاما) إنسان عائلي يركز بشدة على أقاربه وحياته الهادئة، وفي الواقع هو لا يتناسب مع هذا الجيل من اللاعبين.

وأضاف مورينيو (58) «عندما يذهب هازارد إلى ساحة التدريب كل صباح، فإنه لا يعمل كثيرا، وعندما يدخل الملعب، فإن ما تراه ليس نتاج عمل أسبوع، بل هو نتاج موهبته».