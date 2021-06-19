تمريرة ميسي تحسم نقاط أوروجواي للأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2021) المقامة في البرازيل، وتغلب على منتخب أوروجواي 1 - 0 صباح أمس، بملعب ماني جارينشا الوطني في برازيليا، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وصنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد الذي سجله جويدو رودريجيز في الدقيقة 13، ليكون الأول له مع المنتخب الأرجنتيني.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع تشيلي 1 - 1. وانطلق ميسي من الجهة اليسرى وأرسل تمريرة إلى رودريجيز الذي بدوره أسكن الكرة في الشباك ليهدي التقدم للمنتخب الأرجنتيني. واستعاد المنتخب الأرجنتيني مذاق الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ15 على التوالي.

وتلتقي الأرجنتين في المباراة الثالثة مع باراجواي مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش).

أما منتخب أوروجواي فقد خسر بذلك أول مباراة يخوضها في البطولة، وسيلتقي في مباراته المقبلة منتخب تشيلي مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش).