إيقاف منتقد كوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية «كونميبول» إيقاف المهاجم البوليفي مارسيلو مارتينز، مباراة واحدة لانتقاده نقل بطولة كوبا أمريكا إلى البرازيل، كما غرمه 20 ألف دولار، مع تهديده بالإيقاف سنة إذا كرر الانتقادات.

وأظهر الاختبار إصابة المهاجم البوليفي الذي يلعب لفريق كروزيرو بدوري القسم الثاني البرازيلي، بفيروس كورونا السبت الماضي، قبل يوم من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وفي أعقاب ظهور نتيجته وتأكد إصابة 52 من اللاعبين والعاملين في البطولة، انتقد اللاعب «كونميبول»، متهما الاتحاد بأنه يضع الربح قبل صحة اللاعبين.

وحتى الخميس أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إصابة 65 شخصا من اللاعبين والإداريين في البطولة بكورونا.