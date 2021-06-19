إيقاف منتقد كوبا أمريكا

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وأظهر الاختبار إصابة المهاجم البوليفي الذي يلعب لفريق كروزيرو بدوري القسم الثاني البرازيلي، بفيروس كورونا السبت الماضي، قبل يوم من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.
وفي أعقاب ظهور نتيجته وتأكد إصابة 52 من اللاعبين والعاملين في البطولة، انتقد اللاعب «كونميبول»، متهما الاتحاد بأنه يضع الربح قبل صحة اللاعبين.
وحتى الخميس أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إصابة 65 شخصا من اللاعبين والإداريين في البطولة بكورونا.
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