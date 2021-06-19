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إيقاف منتقد كوبا أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية «كونميبول» إيقاف المهاجم البوليفي مارسيلو مارتينز، مباراة واحدة لانتقاده نقل بطولة كوبا أمريكا إلى البرازيل، كما غرمه 20 ألف دولار، مع تهديده بالإيقاف سنة إذا كرر الانتقادات.

وأظهر الاختبار إصابة المهاجم البوليفي الذي يلعب لفريق كروزيرو بدوري القسم الثاني البرازيلي، بفيروس السبت الماضي، قبل يوم من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وفي أعقاب ظهور نتيجته وتأكد إصابة 52 من اللاعبين والعاملين في البطولة، انتقد اللاعب «كونميبول»، متهما الاتحاد بأنه يضع الربح قبل صحة اللاعبين.

وحتى الخميس أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إصابة 65 شخصا من اللاعبين والإداريين في البطولة بكورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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