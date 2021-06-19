تشيلي تحسم موقعة بوليفيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل بن بريريتون أول هدف دولي له ليقود منتخب تشيلي إلى الفوز على منتخب بوليفيا 1 - 0 صباح السبت، على ملعب «أرينا بانتانال» بمدينة كويابا، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة في البرازيل.

استهل المنتخب التشيلي الذي يدربه مارتين لاسارتي، مشواره في البطولة بالتعادل مع نظيره الأرجنتيني 1 - 1، لكنه فرض تفوقه في المباراة الثانية أمام بوليفيا وحسمها بهدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع المنتخب الأرجنتيني في صدارة المجموعة الأولى.

سجل بريريتون مهاجم فريق بلاكبيرن الإنجليزي، مشاركته الدولية الأولى من مقعد البدلاء خلال مواجهة الأرجنتين، ونجح في لعب دور البطولة أمام بوليفيا عندما قدم انطلاقة رائعة وأسكن الكرة في شباك كارلوس لامبي حارس مرمى بوليفيا، في الدقيقة العاشرة من المباراة.