تشيلي تحسم موقعة بوليفيا

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استهل المنتخب التشيلي الذي يدربه مارتين لاسارتي، مشواره في البطولة بالتعادل مع نظيره الأرجنتيني 1 - 1، لكنه فرض تفوقه في المباراة الثانية أمام بوليفيا وحسمها بهدف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع المنتخب الأرجنتيني في صدارة المجموعة الأولى.
سجل بريريتون مهاجم فريق بلاكبيرن الإنجليزي، مشاركته الدولية الأولى من مقعد البدلاء خلال مواجهة الأرجنتين، ونجح في لعب دور البطولة أمام بوليفيا عندما قدم انطلاقة رائعة وأسكن الكرة في شباك كارلوس لامبي حارس مرمى بوليفيا، في الدقيقة العاشرة من المباراة.
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