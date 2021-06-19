شكرا لقرائتكم خبر تثبيت فقرتي رقبة تمبكتي شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت الفحوصات المتواصلة التي أجريت لقلب دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق الشباب، على ضرورة تثبيت فقرتي رقبة اللاعب لمدة شهرين. وغادر تمبكتي أمس مستشفى الملك خالد الجامعي، بعد إكماله الفحوصات اللازمة. وأصيب تمبكتي خلال مباراة الأخضر الأخيرة أمام منتخب أوزبكستان، في ختام التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إثر اصطدامه بزميله حارس الأخضر محمد العويس، قبل أن يسقط في الأرض على رأسه، ليتم إسعافه ونقله من ملعب مرسول بارك إلى المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر تثبيت فقرتي رقبة تمبكتي شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.