الصبان يتوج أبطال المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أبطال الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة تحت 11 و15 عاما للأسلحة الثلاثة (سايبر، وفويل، والابيه)، التي اختتمت أمس بصالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام بمشاركة 120 لاعبا. وانتزع محمد راغب الميدالية الذهبية لسلاح الفويل تحت 15 عاما، وحقق علي الهاشم ذهبية سلاح السايبر، ونال أحمد هزازي الميدالية الذهبية لسلاح الابيه. وفي منافسات تحت 11 عاما حقق ياسين ضياء رفيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وفاز علي العماني بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسلاح السايبر، فيما حقق مشهور الجعيد الميدالية الذهبية لسلاح الابيه.

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