شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يحصر احتياجاته في 4 مراكز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الإدارة للاستغناء عن عدد من اللاعبين ذوي المردود الفني المنخفض، وتعويضهم بلاعبين مردودهم الفني عال، لتحسين وضع الفريق والظهور بشكل مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي.
من جهة أخرى يتولى مدير الاحتراف بالنادي ماجد العامري، ملف المفاوضات مع اللاعبين المحليين والأجانب، بعد أن حددت الإدارة مبدئيا 4 خانات لشغلها بلاعبين مميزين، حيث تدرس ملفات عدد من اللاعبين الأجانب في كل خانة من الخانات المطلوبة قبل بدء التفاوض والتوقيع معهم.
وقد استقرت الإدارة على ضرورة دعم الفريق بقلب دفاع وظهير، إضافة إلى جناح أيمن ولاعب وسط مهاجم.
في المقابل لا يزال مصير محترفي الفريق الروماني الكسندر ميتريتا ولجوبومير فيجسا عالقا وسط ضبابية قرار استمرارهما من عدمه، حيث إن المحترف الوحيد المؤكد استمراره مع الفريق هو المهاجم السوري عمر السومة.
من جهتها تنتظر الإدارة الانتهاء من الحصول على شهادة الكفاءة المالية للإعلان عن التعاقد مع المهاجم المحلي محمد مجرشي قادما من الفتح، ليكون أولى الصفقات الصيفية للأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحصر احتياجاته في 4 مراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.