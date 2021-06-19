الأهلي يحصر احتياجاته في 4 مراكز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت لـ»مكة» مصادر قريبة من الأهلي، وجود أحمد بامعوضه وهو أحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مدينة دبي، وجلوسه مع عدد من وكلاء اللاعبين في محاولة لتسويق عقدي محترفي الفريق الحاليين، الألماني ماركو مارين بعد انتهاء إعارته للرائد، والبوسني ألفيس ساريتش، تجنبا لدفع مبالغ كبيرة ستترتب على النادي على إنهاء عقديهما.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الإدارة للاستغناء عن عدد من اللاعبين ذوي المردود الفني المنخفض، وتعويضهم بلاعبين مردودهم الفني عال، لتحسين وضع الفريق والظهور بشكل مختلف عما كان عليه في الموسم الماضي.

من جهة أخرى يتولى مدير الاحتراف بالنادي ماجد العامري، ملف المفاوضات مع اللاعبين المحليين والأجانب، بعد أن حددت الإدارة مبدئيا 4 خانات لشغلها بلاعبين مميزين، حيث تدرس ملفات عدد من اللاعبين الأجانب في كل خانة من الخانات المطلوبة قبل بدء التفاوض والتوقيع معهم.

وقد استقرت الإدارة على ضرورة دعم الفريق بقلب دفاع وظهير، إضافة إلى جناح أيمن ولاعب وسط مهاجم.

في المقابل لا يزال مصير محترفي الفريق الروماني الكسندر ميتريتا ولجوبومير فيجسا عالقا وسط ضبابية قرار استمرارهما من عدمه، حيث إن المحترف الوحيد المؤكد استمراره مع الفريق هو المهاجم السوري عمر السومة.

من جهتها تنتظر الإدارة الانتهاء من الحصول على شهادة الكفاءة المالية للإعلان عن التعاقد مع المهاجم المحلي محمد مجرشي قادما من الفتح، ليكون أولى الصفقات الصيفية للأهلي.