4 مواجهات بكأس العرب لمنتخبات الشباب

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وتقام المباريات على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب والكلية الحربية.
ويخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح للبطولة على استاد القاهرة الدولي، حين يواجه النيجر في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي، في المجموعة الأولى.
وفي السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يلتقي منتخبا موريتانيا والجزائر في ختام الجولة الأولى من نفس المجموعة.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب المغرب مع طاجيكستان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وجيبوتي على نفس الملعب في السابعة مساء.
وتسعى كافة المنتخبات لتحقيق بداية قوية ونتيجة إيجابية في الجولة الأولى، للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل جولات الحسم.
يذكر أن المنتخبات المشاركة (بينها 4 منتخبات غير عربية) وزعت على 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى، مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر.
وضمت الثانية، المغرب، طاجيكستان، الإمارات وجيبوتي. ويلعب في المجموعة الثالثة، السنغال، لبنان، العراق وجزر القمر. فيما ضمت المجموعة الرابعة، تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.
ويدشن المنتخب السعودي الذي يقوده المدرب الوطني صالح المحمدي، مبارياته غدا بمواجهة منتخب أوزبكستان.
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