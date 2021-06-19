ضمن مبادرة «لاعبون بلا حدود» رونالدينهو يتحدى راموس وجوشوا يواجه لينجارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجموعة من أشهر نجوم كرة القدم مشاركتهم في المواجهات الودية التشويقية لبطولة FIFA21، أولى بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة «لاعبون بلا حدود»، الحدث الخيري الأكبر عالميا في الرياضة الالكترونية، حسب ما أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية.

وسيكون الجمهور على موعد مع أجواء حماسية حين يواجه الأسطورة البرازيلية رونالدينهو نجم الكرة الإسبانية سيرجيو راموس، ليعيدا إحياء عدد من اللحظات الكروية بينهما في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان رونالدينهو هو من أشعل شرارة التحدي حين كتب تغريدة من حسابه يسترجع فيها ذكريات إحدى ليالي الكلاسيكو الإسباني الكبير عام 2007، من خلال صورة تعكس تفوقه على خصمه، ليرد راموس بتغريدة استعرض فيها إحدى صور احتفالات النادي الملكي مع جماهيره بلقب ذلك الموسم في شوارع العاصمة مدريد.

ولاقت المحادثة تغطية إعلامية واسعة، ليقوم بعدها القائمون على مبادرة «لاعبون بلا حدود» بدعوة النجمين للمشاركة في مواجهة خيرية افتراضية في لعبة FIFA21، والإسهام بالتبرع بمبلغ 50,000 دولار لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) حول العالم.

كما سيشهد الجمهور موقعة إنجليزية خالصة حين يواجه أحد شخصيات طور «Volta» في لعبة FIFA21 وحامل لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل الإنجليزي أنتوني جوشوا، مواطنه نجم الكرة الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

وتعد هذه المواجهات الودية جزءا من اللقاءات التنافسية التي ستقام بين نخبة لاعبي ومحترفي العالم في لعبة FIFA21، حيث يشارك أكثر من 30 لاعبا من أفضل محترفي اللعبة الشهيرة في أولى منافسات النخبة التي انطلقت أمس وتستمر 3 أيام.

وسيتنافس اللاعبون للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها المالية الخيرية التي تبلغ 1,5 مليون دولار من مجموع جوائز مبادرة «لاعبون بلا حدود»، التي تصل إلى 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لجهود مكافحة انتشار كورونا، حيث ستمنح المبالغ لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي بدوره سيقدمها للجهات الخيرية العالمية مثل:

اليونيسف، دايركت ريليف، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والهيئة الطبية الدولية، من أجل توفير اللقاح للدول المحتاجة.

وعد البرازيلي رونالدينهو مبادرة «لاعبون بلا حدود» فرصة لدعم الجهات الخيرية لمكافحة انتشار الفيروس وتوفير اللقاح لمن يحتاجه، مبديا حماسه لمواجهة راموس.

من جهته أفاد أنتوني جوشوا بأن الألعاب الالكترونية أتاحت الفرصة للتواصل مع الأصدقاء، مشيرا إلى أن مجتمع الرياضة الالكترونية يمتلك تأثيرا واسعا، مؤكدا أهمية أن يتحد هذا المجتمع لدعم هدف خيري من خلال «لاعبون بلا حدود».

وتقام مواجهة رونالدينهو وراموس اليوم في الساعة 1:00م بتوقيت السعودية، فيما تقام مواجهة جوشوا ولينجارد غدا في التوقيت نفسه.