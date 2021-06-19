شكرا لقرائتكم خبر الجزيرة يبارك للاتحاد انتقال مبخوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصح مهاجم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم ونادي الجزيرة علي مبخوت، تلقي إدارة ناديه عرضا من نظيرتها في نادي الاتحاد تطلب فيه الأخيرة انضمامه إلى فريق الاتحاد في الموسم المقبل.

وحسب مصادر إعلامية فإن إدارة النادي الإماراتي منحت نظيرتها السعودية موافقتها على انضمام مبخوت، ليتبقى فقط جانب الحسم من جانب إدارة نادي الاتحاد.

وكان مبخوت أعاد الموافقة على انتقاله من عدمها لإدارة نادي الجزيرة.

بدأ مبخوت تمثيل فريق الجزيرة منذ موسم 2017 وحتى الموسم الماضي، مشاركا في 234 مباراة، سجل خلالها 171 هدفا، منها 25 هدفا خلال الموسم الماضي.

وتأمل إدارة الاتحاد بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي في التعاقد مع مهاجم مميز يساعد الفريق في حل مشكلة المهاجم الصريح التي لازمته في الموسم الماضي، كما أنها تسعى لتوفير مطالب كاريلي الذي مدد تعاقده مع النادي موسما إضافيا.

كما تكثف إدارة الاتحاد حاليا جهودها لتذليل كافة العقبات التي تواجهها لاستخراج شهادة

الكفاءة المالية، حيث إن المبالغ المترتبة على استخراج هذه الشهادة 140 مليونا.

ووجه رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي نداء إلى أعضاء الجمعية العمومية ورجالات النادي لدعم خزينة الاتحاد حتى يتمكن من قيد محترفين محليين وأجانب جدد ولا سيما أن الفريق بحاجة ماسة لتدعيم الشق الهجومي.

من جهة أخرى أكدت صحيفة mondo الصربية أن المحترف الصربي بنادي الاتحاد الكسندر بريجوفيتش تلقى عرضا رسميا وجادا من نادي النجم الأحمر الصربي، مبينة أن المفاوضات وصلت مراحلها الأخيرة، وتبقى التوقيع من الطرفين.

يذكر أن اللاعب وقع للاتحاد في موسم 2019 قادما من نادي باوك اليوناني في صفقة بلغت 10 ملايين يورو.