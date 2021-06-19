مصدر لمصراوي: زيزو وافق على تجديد عقده مع الزمالك.. وجلسة للحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، عقد جلسة مع أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق لمناقشة تجديد التعاقد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن زيزو رحب بتجديد التعاقد، لافتًا لعقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر بشكل نهائي.

وقال المصدر: "عقدنا جلسة مع زيزو بحضور والده لمناقشة تجديد التعاقد، واللاعب رحب بالأمر".

واختتم: "سنعقد جلسة أخرى بعد مواجهتنا أمام مصر المقاصة لحسم الملف بشكل نهائي".

الجدير بالذكر أن عقد زيزو مع الزمالك سينتهي في يونيو 2022، مما يدفع إدارة القلعة البيضاء للتفاوض مع اللاعب حول تجديد التعاقد قبل دخوله في فترة السماح بالتوقيع لنادِ آخر مجانًا.