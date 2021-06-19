"اللي خايف يقول".. عبد الحفيظ يكشف كواليسه مع اللاعبين قبل موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه اشترط على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحصول على تعهد كتابي حول ضمان سلامة اللاعبين والبعثة قبل خوض مباراة الترجي.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" مساء اليوم السبت :"بعد أحداث جماهير الترجي في الملعب، توجهت للاعبين وقلت لهم اللي خايف يقول، أخذنا حقوقنا واحتياطنا".

وتابع :"كل ثانية كنت في تواصل مع محمود الخطيب، لم يكن لدي مشكلة مع الترجي وجماهيره، لكن طلبنا ضمان بتعهد سلامة البعثة واللاعبين".

وواصل :"أشكر اللاعبين لأنهم فرضوا نفسهم في كل المباريات اللي كسبناها في تونس".

عبد الحفيظ تحدث عن مباراة الإياب، قائلاً :"النتيجة لم تحسم، أمامنا 90 دقيقة أخرى وهذا ما قاله الخطيب لنا، لو دخلنا مباراة الإياب بشخصيتنا سنتخطى هذا الدور".

مباراة الترجي والأهلي شهدت قبل بدايتها شغب من جماهير الترجي الأمر الذي أدى إلى تدخل الأمن التونسي وهو ما جعل المباراة تتأخر قبل بدايتها لمدة ساعة كاملة.

واستطاع الأهلي الفوز في لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "حمادي العقربي" بهدف دون رد، في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب على ملعب "الأهلي we السلام"، حيث يحتاج بطل أفريقيا بنسختها الأخيرة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الوصول للمباراة النهائية.