موسيماني ينتقد أداء الأهلي رغم الفوز على الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

صرح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بأنه غير راض عن أداء الفريق خلال المباراة التي فاز فيها على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد رادس بتونس.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم عقب المباراة: "غير راضٍ عن أداء اللاعبين اليوم بشكل عام، وخصوصا فى التمرير، نتيجة 1-0 لا تعنى أى شيء، ويمكن أن تنقلب النتيجة فى القاهرة".

وتابع: "مواجهات الترجي والأهلى عبر التاريخ تؤكد على ذلك، ونكن كل احترام لفريق الترجي ومدربه مدرب كبير ونتائج الفريق مرضية، وكان لا بد أن نعطي الترجي قدره، ولكن كنا نود نتيجة إيجابية بالفعل".

وأضاف: "لم أكن راضيا في الشوط الأول عن خط الهجوم لعدم وجود من يساندهم. أفشة من أهم لاعبي الفريق، ولكن الإصابة فى قطر أثرت عليه وتدرب مرتين فقط معنا، وكنت أرغب في الحفاط عليه لمباراة القاهرة لأنها حاسمة".

وواصل: "وعندما شارك أفشة فى الشوط الثاني صنع الفارق معنا بالطبع فى جزئية التمرير وسجلنا".

وانتقل للحديث عن أحداث ما قبل المباراة، حيث قال الجنوب إفريقي: "الأهلى والترجي من الأندية الكبيرة وبالطبع لديهما جهاز فني يمتلك القدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف".

واستطرد: "التحدي الوحيد أن الفريق تناول آخر وجبة له قبل المباراة بـ3 ساعات وهذا أثر على طاقة اللاعيبن في نهاية المباراة ونفس الأمر كان واضحا على فريق الترجي أيضًا في آخر المباراة والأداء كان بطيئا".

واختتم قائلًا: "أما الأحداث التي جرت خارج إطار كرة القدم ليس لي تعليق عليها أنا أتكلم عما تأثرنا به داخل الملعب فقط".