"كاف" يسمح بحضور 1000 مشجع في لقاء بيراميدز والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابا إلى نادي بيراميدز يخطره بالموافقة على حضور 1000 مشجع لمباراته أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره الرجاء المغربي، في الـ9 من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وشدد "كاف" في وقت سابق على ضرورة حصول بيراميدز على الموافقات الرسمية الحكومية وموافقة وزارة الشباب والرياضة كممثل للحكومة، للسماح بحضور الجماهير للمباراة، في ظل تعهد النادي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بمنتهى الحزم على الجماهير خلال اللقاء.

وتلقى نادي بيراميدز طلبات تخطت أكثر من 4000 طلب من جانب العديد من الجهات والجماهير لحضور المباراة الهامة ودعم بيراميدز ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفدرالية في مهمته نحو التتويج باللقب القاري الغالي.