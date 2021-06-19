شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وبولندا فى يورو 2020

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وبولندا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت 19-6-2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة التي تضم السويد وسلوفاكيا.

أنتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب الاسباني بهدف نظيف، سجله “ألفارو موراتا” فى الدقيقة 15 بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل على موراتا، الذي حول تسديدة جيرارد مورينو الى شباك تشيزني.

خلال الشوط الثاني استطاع منتخب بولندا ان يتدارك هدف التعادل بواسطة رأسية هدافه التارخي “روبرت ليفاندوفسكي” بصناعة نموذجية من “جوزفياك”.

يستضيف ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، المواجهة الهامة والمرتقبة في المجموعة الخامسة، بين اسبانيا التي فقدت نقطتين في المباراة الافتتاحية، والجريح منتخب بولندا، الذي خسر أمام سلوفاكيا.

ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بيورو 2020، بعدما تمكن المنتخب السويدي من تحقيق الفوز على سلوفاكيا في وقت سابق يوم أمس الجمعة بهدف دون رد، ليعتلي الفريق الاسكندنافي صدارة هذه المجموعة بفارق نقطة عن سلوفاكيا الثانية، وبفارق 3 نقاط عن منتخب لا روخا.

وتبدو نقاط المباراة في متناول يد أبناء الأندلس، بما أنهم تفوقوا بنتيجة 6/صفر على رفاق روبرت ليفاندوفسكي في آخر مباراة رسمية جمعتهم خلال شهر يونيو 2010، في تحضيرات كأس العالم 2010.

وقدم المنتخب الإسباني أداءً هجوميًا جيدًا في مباراته الأولى ضد السويد، وأضاع العديد من الفرص السهلة عن طريق آلفارو موراتا، ليخرج متعادلاً في مباراة تسيدها بالطول والعرض ووصل فيها استحواذه إلى 84٪، بينما لم تقدم بولندا صورة جيدة عنها، وستفتقد لمفتاح لعب هام في خط الوسط هو غريغورز كروشوفياك، بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأول.