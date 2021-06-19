شاهد فيديو اهداف مباراة لبيبا والسودان فى الدور التمهيدي من بطولة كأس العرب 2021، ضمن مباريات اليوم السبت 19-6-2021، والمنتهية بفوز السودان بهدف نظيف.

تأهل منتخب السودان الى نهائيات كأس العرب 2021 فى قطر عقب فوزه على منتخب ليبيا بهدف دون مقابل، بفضل هدف اللاعب “محمد عبد الرجمن الغربال” الذي سجل هدف الفوز فى الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

استقبل استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر، المباراة الحاسمة بين منتخب السودان ومنتخب ليبيا، حيث تأهل منتخب السودان إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021.

وخاض منتخب السودان مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة الماضية على أراضيه قبل السفر إلى قطر، إذ واجه منتخب زامبيا في مباراتين متتاليتين خلال 3 أيام.

وتمكن منتخب السودان من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة (3-2) يوم 11 يونيو، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بينما فاز منتخب زامبيا في المباراة الثانية بعدها بيومين على نفس الملعب بهدفٍ دون رد.

في المقابل، أكتفى منتخب ليبيا بخوض مباراة ودية واحدة تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني “خافيير كليمنتي” في يوم 14 يونيو، خلال معسكره في تونس، حيث واجه منتخب ليبريا على ملعب الشاذلي زويتن وخسر بنتيجة (1-0).

ومن المقرر إنضمام الفائز من مباراة السودان وليبيا إلى المجموعة الرابعة، التي تضم، مصر، والجزائر، بالإضافة إلى الفائز من المباراة الثانية في الدور التمهيدي بين لبنان وجيبوتي.

وأدار لقاء السودان وليبيا الحكم القطري “سعود علي العذبة”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

مشاهدة فيديو اهداف مباراة لبيبا والسودان ببطولة كأس العرب 2021