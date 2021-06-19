صفقات ليفربول | خوفًا من رحيل صلاح.. الريدز يستهدف نجم إيطاليا بعد تألقه في يورو 2020

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل تأمين نفسه في مواجهة احتمالية رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن الفريق فى الميركاتو الصيفى 2021، وذلك عن طريق استهداف أحد أبرز اللاعبين الحالين في يورو 2020.

وفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن إدارة نادي ليفربول تستهدف الدولي الإيطالي دومينيكو بيراردي الذي قدم عروضاً رائعة رفقة نادية ساسوولو على مدار الموسم الماضي، كما واصل تألقه بقميص بلاده في بطولة يورو 2020 الحالية.

المهاجم الإيطالي اشترك في جميع الأهداف التي أحرزتها منتخب بلاده ضد تركيا في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/0، وصنع هدفًا لزميله مانويل لوكاتيلي أمام سويسرا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يعد من أشد المعجبين باللاعب ويرغب في ضمه.

مهاجم ساسوولو البالغ من العمر 26 سنة، الذي لعب 30 مباراة رفقة نادية الإيطالي بالموسم الماضي، ونجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 8 في كل المسابقات.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن المدرب الألماني قد يتحرك من أجل ضم مهاجم ساسوولو، في حالة رحيل الفرعون محمد صلاح في هذا الميركاتو الصيفي 2021، لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أنفيلد.

وقالت الصحيفة البريطانية:”أن الوضع الحالي بالنسبة للفرعون المصري محمد صلاح يشير إلى عدم وجود أي عروض رسمية حتى الآن، ولكن لا يمكن استبعاد محاولة ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان للحصول على خدماته في أي وقت” .

وتابعت الصحيفة :” أن إدارة نادي ليفربول ستواجه صعوبة في التعاقد مع مهاجم ساسوولو ، حيث يرتبط بعقد مع الفريق الإيطالي حتى 2024، وهناك اهتمام من توتنهام بضمه، لكن من غير المتوقع أن يرفض اللاعب الريدز من أجل النادي اللندني.

والجدير بالذكر أن، قيمة اللاعب تبلغ حوالي 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حددته إدارة ساسوولو للتخلي عن خدماته.