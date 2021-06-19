فيديو اهداف مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا..شريف يقهر رادس

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، والتي انتهت بفوز مستحق لبطل القرن الأفريقي، والبطل القياسي لمسابقتي الدوري المصري ودوري الابطال، بهدف دون رد سجله محمد شريف.

انتصر الاهلي المصري على مضيفه الترجي التونسي بملعب رادس الأولمبي، في قمة مباريات اليوم السبت 19 يونيو، بهدف دون رد سجله نجم الهجوم محمد شريف في الدقيقة 67.

وألغى حكم الراية هدفًا لـ الاهلي سجله محمد شريف خلال الشوط الأول من المباراة بداعي التسلل، وأكدت الإعادة التلفزيونية سقوط شريف في المصيدة.

وانتظر الاهلي حتى الدقيقة 67 للاحتفال بالهدف الأول بعد انفراد صريح للاعب محمد شريف بفضل تمريرة بينية في العمق من النجم المالي آليو ديانج الذي انطلق على طريقة نجولو كانتي وراوغ قبل أن يمرر كرة ضرب بها مصيدة التسلل بنجاح.

واصطدمت تسديدة محمد شريف في القائم الأيمن في باديء الأمر لترتد إليه من جديد ويتابعها في الشباك بسرعة قبل عودة المدافع والحارس المعز بن شريفية.

وسُجل هدف الاهلي بعد سلسلة من التمريرات بين معظم نجومه في خط الوسط ثم في وسط ملعب الترجي، ووصلت عدد التمريرات إلى 8-9 تمريرات تقريبًا في غضون 20 ثانية فقط.

بهذه النتيجة يضع الاهلي قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، لكن عليه أولاً خوض مباراة الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل على ملعب الاهلي we السلام.

وكان الاهلي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 على ملعب الترجي، رادس، بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وسط شغب جماهيري غير عادي.

وحاول جمهور الترجي تكرار ما فعله في مباراة نهائي 2018 بإرهاب لاعبي الاهلي قبل بدء اللقاء، إلا أن الأمن التونسي تصدى لهم هذه المرة وقمعهم باستخدام الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة.

ولم يستطع نجوم الاهلي وحتى طاقم التحكيم الجنوب أفريقي إجراء العمليات الإحمائية بسبب الغاز المسيل للدموع، لينسحبوا من أرض الملعب، ويتقرر بعدها التأجيل لمدة 30 دقيقة ثم تأجيله لمدة 30 دقيقة أخرى!.

شاهد فيديو هدف الاهلي ضد الترجي اليوم