صفقات الزمالك | الباب مفتوح أمام عودة فرجاني ساسي

يتشبث مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمل الأخير من أجل الحفاظ على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، وإقناعه بالتجديد له خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، بعد أن انتقل إلى القلعة البيضاء قادمًا من النصر السعودي في صيف 2018 لمدة 3 مواسم.

ويرى الزمالك أنه لا يزال هناك أمل حتى ولو كان ضعيفًا بنسبة 10% من أجل إقناع ساسي بالتجديد بعد عودته من تونس، إذا لم يوقع لأي نادٍ آخر.

من جانبه أكد طارق جبريل أمين الصندوق بلجنة الزمالك، أن النادي يفترض حسن النية في تعامله مع ساسي وينتظر عودته من تونس بعد إنتهاء معسكر منتخب بلاده من أيام.

وقال جبريل في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: “كان من المفترض أن يصل ساسي منذ يومين ولكنه لم يتواصل معنا وحتى الآن باب المفاوضات مفتوح، لكن إن لم يصل خلال أيام سنتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حق النادي”.

وتابع حديثه: “حال عودته إلى الزمالك سنعقد معه جلسة وسنتفاوض على التجديد إذا لم يوقع لأي نادٍ أخر، وفي حالة التوقيع سنطالبه باستكمال الموسم”.