يورو 2020 | المانيا تكشر عن أنيابها بالفوز على البرتغال في المباراة الأمتع

كشر منتخب المانيا عن أنيابه بتحقيق فوزه الأول في يورو 2020، أمام حامل اللقب، منتخب البرتغال، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت 19-6-2021، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

وسجل رباعية ألمانيا كل من روبن دياز بالخطأ في مرماه (35) ورافائيل جوريرو بالخطأ في مرماه أيضًا (39) وكاي هافيرتز (51) وروبن جوسينس (60)، بينما سجل هدفي البرتغال كريستيانو رونالدو (15) ودييجو جوتا (67).

وبهذه النتيجة أصبح في رصيد منتخب المانيا ثلاث نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع البرتغال، فيما يتصدر منتخب فرنسا الترتيب برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع المجر بنتيجة (1-1).

دخل منتخب المانيا المباراة بالتشكيلة التالية: مانويل نوير، أنطونيو روديجر، ماتس هوميلز، ماتياس جينتر، روبن جوسينس، جوشوا كيميتش، توني كروس، إلكاي جوندوجان، توماس مولر، سيرج جنابري، كاي هافيرتز.

بينما جاء تشكيل منتخب البرتغال كالآتي: روي باتريسيو، نيلسون سيميدو، كابلر بيبي، روبن دياز، رفائيل جيريرو، دانيلو بيريرا، ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

وأدار مباراة المانيا والبرتغال، الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

البرتغال تضرب، والمانيا تقلب الطاولة

سيطر المنتخب الألماني على الكرة منذ صافرة البداية، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق الظهير الأيسر روبن جوسينس، ولكنه أُلغي بداعي التسلل على سيرج جنابري الذي تداخل في اللعبة.

واصل المنتخب الألماني ضغطه على البرتغال، وتمكن كاي هافيرتز من خطف كرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بيسراه تصدى لها باتريسيو على مرتين في الدقيقة (9).

ومن هجمة مرتدة خاطفة، نجح منتخب البرتغال من تسجيل هدف التقدم الأول في الدقيقة (14)، وذلك بعدما قاد بيرناردو سيلفا الكرة من قبل منتصف الملعب ومرر إلى جوتا داخل منطقة الجزاء ليروضها بطريقة رائعة ويمرر إلى كريستيانو رونالدو على طبق من ذهب واضعًا الكرة في الشباك بسهولة.

وبذلك الهدف أصبح رونالدو الهداف التاريخي لبطولة اليورو برصيد (12) هدفًا، كما رفع رصيده إلى 3 أهداف في هذه النسخة، ليرتقي إلى صدارة الهدافين، مناصفة مع مهاجم منتخب التشيك، باتريك شيك.

وكان المنتخب البرتغالي قريب للغاية من تسجيل الهدف الثاني، بعدما أرسل الظهير الأيسر رافائيل جوريرو كرة من الجهة اليمنى وصلت على القائم البعيد، ليقابلها روبن دياز برأسية داخل منطقة الست ياردات لم تجد من يتابعها في المرمى لتخرج إلى ضربة مرمى في الدقيقة (21).

وتمكن منتخب المانيا من تعديل النتيجة في الدقيقة (35)، عن طريق المدافع روبن دياز بالخطأ في مرماه، وذلك بعدما حول عرضية جوسينس القوية في مرماه اثناء محاولته ابعاد الكرة من أمام هافيرتز داخل منطقة الست ياردات.

وقلب المنتخب الألماني الطاولة على البرتغال بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (40)، عن طريق رافائيل جوريرو بالخطأ في مرماه أيضًا، بعدما حول عرضية كيميش من الجهة اليمنى بتسديدة في شباك زميله باتريسيو.

وكاد سيرج جنابري يخطف الهدف الثالث لمنتخب المانيا في الدقيقة (45+2)، بعدما استغل تمريرة بالخطأ من بيرناردو سيلفا وانطلق بالكرة بسرعة قبل أن يراوغ بيبي ويدخل منطقة الجزاء ليطلق تصويبة صاروخية تصدى لها باتريسيو ببراعة كبيرة، وانتهى عليها الشوط الأول بتقدم المانشافت على البرتغال بنتيجة (2-1).

الماكينات الألمانية تواصل انتفاضتها

دخل منتخب المانيا الشوط الثاني بضغط كبير كما أنهى الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة (52)، وذلك بعدما أقتحم روبن جوسينس منطقة جزاء البرتغال من الجهة اليسرى وأرسل عرضية رائعة قابلها لاعب تشيلسي بلمسة لتسكن شباك باتريسيو.

وفرض روبن جوسينس نفسه نجمًا للقمة الأوروبية بتسجيل الهدف الرابع للماكينات الألمانية عند الدقيقة (61)، حينما قابل عرضية متقنة من كيميش برأسية قوية جدًا عانقت شباك البرتغال.

وقلص منتخب البرتغال النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (67)، من ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لُعبت عالية داخل منطقة الجزاء، وقبل أن تتجاوز الخط مررها كريستيانو رونالدو إلى جوتا على طبق من ذهب ليكتفي الأخير بوضعها في الشباك بسهولة.

وهدأت المباراة نسبيًا، قبل أن يطلق البديل ليون جوريتسكا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (82)، ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطرة تذكر، لتنتهي المباراة بفوز المانيا على البرتغال بنتيجة (4-2).

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا والبرتغال في يورو 2020