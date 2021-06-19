الميركاتو الصيفي 2021 | مانشستر يونايتد يُغري بوروسيا دورتموند للتخلي عن سانشو

أكدت تقارير صحفية واردة من إنجلترا، أن مانشستر يونايتد، قدم عرضًا جديدًا من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ووفقًا لـ سكاي ألمانيا، فإن العرض الأول لمانشستر يونايتد بلغ 67 مليون جنيه إسترليني، بجانب إضافات ترفعه إلى 75 مليونًا.

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد رفض العرض الأول للشياطين الأحمر، لأنهم يريدون 86 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن سانشو، كما اشترط بوروسيا، أن تكون الشروط المرتبطة بمكافآت الصفقة أكثر قابلية للتحقق.

وبحسب سكاي ألمانيا، فإن مانشستر يونايتد قدم مؤخرًا عرضًا محسنًا لدورتموند، تتجاوز قيمته 75 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ 9 ملايين أخرى علاوات تشجيعية للاعب.

وذكر المصدر، أيضًا أن الفريق الإنجليزي سيقوم بدفع رسوم الوكلاء والشروط الشخصية لعقد سانشو، حيث أصبحت الصفقة على أبواب الحسم قريبًا بين الناديين.