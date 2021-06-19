نتائج مباريات اليوم السبت 19 يونيو..بطولة أفريقيا ويورو 2020 وكوبا أمريكا

أُفتتحت مباريات اليوم السبت 19 يونيو بمواجهة من عيار ثقيل في الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2020 بين الارجنتين واوروجواي، في اللقاء الذي يعرف اعلاميًا بكلاسيكو ريو دي لابلاتا.

أقيمت مباراة الارجنتين واوروجواي في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت، وانتهت بفوز صعب لراقصي التانجو بهدف اللاعب غويدو رودريجيز، ليتقدم رفاق ميسي إلى المركز الأول للمجموعة الأولى مناصفة مع تشيلي.

وانطلقت مباريات يورو 2020 في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات عند الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش بمواجهة صعبة لأبطال العالم، فرنسا، أمام المجر، على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست.

وكمنت صعوبة مباراة المجر على الفرنسيين في عدد الجمهور الذي سُمح له بالحضور، حيث وصل العدد إلى 60 ألف متفرج كما كان في مباراة البرتغال.

ونجح منتخب المجر في تعويض خسارته أمام البرتغال في الافتتاح بتحقيق التعادل 1/1، علمًا بأنه كان السباق في التسجيل بنهاية الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يدرك أنطوان جريزمان هدف التعديل مطلع الشوط الثاني.

ولحساب نفس المجموعة السادسة، إلتقى رفاق كريستيانو رونالدو بمنتخب ألمانيا على ملعب آليانز آرينا في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، ووضع منتخب البرتغال عينه على النقاط الثلاث لإقصاء الماكينات الألمانية تمامًا من البطولة.

وبالفعل سجل كريستيانو رونالدو هدفه الثالث في البطولة، وهدفه الـ 12 في عموم مشاركاته ببطولات كأس أمم أوروبا، لكن الألمان نجحوا في ادراك التعادل ومن ثم التقدم بأربعة أهداف، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/4. لصالح الماكينات.

وبهذه النتيجة فشلت البرتغال في رد الاعتبار من الهزائم المتتالية التي تعرضوا لها أمام ألمانيا سواء في بطولات كأس أمم أوروبا أو كأس العالم، ولعل آخر تلك الهزائم في مجموعات كأس العالم 2014 بنتيجة 4/صفر، ما ترتب عليه خروج أحفاد فاسكو دي جاما بفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسرت البرتغال مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 2006 بنتيجة 1/3 أمام ألمانيا، وخسرت بعدها بعامين من ألمانيا أيضًا في ربع نهائي يورو 2008 بنتيجة 2/3، وفي يورو 2012 فاز الألمان بهدف نظيف في دور المجموعات، كل هذا حدث في حضور كريستيانو رونالدو.

ولحسن حظ عشاق النادي الاهلي المصري والترجي التونسي، تأجلت مباراتهما معًا لأسباب أمنية لمدة ساعة كاملة بعد شغب الجمهور التونسي في ملعب رادس قبل بدء لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما مكنهم من متابعة جزء كبير من لقاء القمة بين ألمانيا والبرتغال.

نتائج مباريات اليوم السبت 19 يونيو في اليورو وكوبا امريكا وبطولة افريقيا

الارجنتين (1-0) اوروجواي ، كوبا امريكا ، الجولة الثانية

المجر (1-1) فرنسا، يورو 2020 ، الجولة الثانية

البرتغال (2-4) المانيا، يورو 2020، الجولة الثانية

اسبانيا – بولندا ، يورو 2020 ، الجولة الثانية – لم تبدأ بعد.

الترجي (0-0) الاهلي ، بطولة افريقيا لابطال الدوري ، ذهاب نصف النهائي – جارية الآن

الوداد – كايزر تشيفز ، بطولة افريقيا لابطال الدوري ، ذهاب نصف النهائي – لم تبدأ بعد.

الجيش الملكي (1-0) مولودية وجدة ، البطولة المغربية ، الجولة 22

أولمبيك آسفي – المغرب التطواني ، البطولة المغربية، الجولة 22 ، لم تبدأ بعد.

شباب المحمدية – نهضة بركان، البطولة المغربية ، الجولة 22 ، لم تبدأ بعد

مولودية وهران (2-1) مولودية الجزائر ، البطولة الجزائرية، الجولة 26

وداد تلمسان (3-1) أولمبي المدية ، البطولة الجزائرية ، الجولة 26

نجم مقرة (1-0) اتحاد بلعباس ، البطولة الجزائرية ، الجولة 26

شباب بلوزداد (1-0) نادي بارادو ، البطولة الجزائرية ، الجولة 26

اتحاد بسكرة – سريع غليزان ، البطولة الجزائرية ، الجولة 26

شبيبة الساورة – شبيبة سكيكدة ، البطولة الجزائرية ، الجولة 26

منتخب ليبيا (0-1) منتخب السودان ، كأس العرب فيفا قطر 2021 ، الدور التأهيلي لدور المجموعات