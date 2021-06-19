الآن في بطولة أفريقيا | مكالمة نارية بين الخطيب وأبو ريدة بسبب شغب جمهور الترجي!

أجرى رئيس الاهلي المصري، محمود الخطيب، اتصالا هاتفياً بالمهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعضو المكتب التنفيذي كاف، لبحث آخر تداعيات أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي انطلاقة الآن على ملعب رادس، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ، لكن تم تأجيلها لمدة ساعة لتقام في السابعة بتوقيت، نظرا لاحداث شغب من قبل جماهير الترجي واستخدام الامن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير.

ومن جانبه أبدى ، أبو ريدة لـ محمود الخطيب، كامل دعمه للنادي الاهلي المصري في هذه الظروف، مشدداً عليه أن كل الامور تحت السيطرة.

وأكد أبو ريدة، على أن حياة لاعبي النادي الاهلي المصري وبعثة القلعة الحمراء بأكملها ستكون في أمان.

وشدد أبو ريدة على رئيس النادي الأهلي المصري، محمود، أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة أبناء القلعة الحمراء، في هذا الموقف، وأنه فتح خطوط اتصال واسعة مع كافة المسئولين، لاتخاذ القرار الأفضل بما يتماشى مع اللوائح.

جدير بالذكر أن مدرجات ملعب رادس شهدت تعرض عدد كبير من الجماهير التونسية لحالات إغماء، بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.