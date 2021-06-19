- 1/2
- 2/2
أجرى رئيس الاهلي المصري، محمود الخطيب، اتصالا هاتفياً بالمهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وعضو المكتب التنفيذي كاف، لبحث آخر تداعيات أحداث مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي انطلاقة الآن على ملعب رادس، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ، لكن تم تأجيلها لمدة ساعة لتقام في السابعة بتوقيت، نظرا لاحداث شغب من قبل جماهير الترجي واستخدام الامن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير.
ومن جانبه أبدى ، أبو ريدة لـ محمود الخطيب، كامل دعمه للنادي الاهلي المصري في هذه الظروف، مشدداً عليه أن كل الامور تحت السيطرة.
وأكد أبو ريدة، على أن حياة لاعبي النادي الاهلي المصري وبعثة القلعة الحمراء بأكملها ستكون في أمان.
وشدد أبو ريدة على رئيس النادي الأهلي المصري، محمود، أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة أبناء القلعة الحمراء، في هذا الموقف، وأنه فتح خطوط اتصال واسعة مع كافة المسئولين، لاتخاذ القرار الأفضل بما يتماشى مع اللوائح.
جدير بالذكر أن مدرجات ملعب رادس شهدت تعرض عدد كبير من الجماهير التونسية لحالات إغماء، بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.
كانت هذه تفاصيل خبر الآن في بطولة أفريقيا | مكالمة نارية بين الخطيب وأبو ريدة بسبب شغب جمهور الترجي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.