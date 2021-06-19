شاهد مباراة المانيا والبرتغال في بث مباشر يلا شوت ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالأشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا والبرتغال فى بطولة يورو 2020، فى الجولة الثانية ببطولة يورو 2020، من المجموعة السادسة والتي تضم منتخبي فرنسا والمجر.

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على منتخب المانيا بملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للنسيونال مانشافت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

الالمان خسروا مباراتهم الأولى بهدف من نيران صديقة أمام فرنسا على نفس الملعب، وتعادل أو خسارة جديدة قد يعني الخروج من الباب الصغير للبطولة الاستثنائية التي تقام لأول مرة بين 11 دولة على مدار 30 يومًا.

ويتصدر المنتخب البرتغالي مجموعة الموت بثلاث نقاط بعد فوزه الكاسح على المجر، في وقت متأخر من المباراة التي جمعتهما في العاصمة المجرية بودابيست على ملعب أسطورة ريال مدريد بوشكاش.

يرجع تاريح المواجهات المباشرة بين المانيا والرتغال الى اجمالي 10 مباريات، انتصر الالمان 5 مرات مقابل فوزين فقط للبرتغال، وانتهت 3 مباريات بالتعادل آخرهم كان في تصفيات كأس العالم 1998 من دون أهداف، وتحديدًا في 14 ديسمبر 1996، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي ضمت أوكرانيا وآرمينيا وآيرلندا الشمالية وألبانيا، وانتهت بمفاجأة مدوية بخروج رفاق لويس فيجو بعد احتلالهم للمركز الثالث، وترشح أوكرانيا كثانية رفقة ألمانيا المتصدرة.

بث مباشر المانيا والبرتغال

ينطلق بث مباشر مباراة المانيا والبرتغال في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وسيكون هذا اللقاء هو الثاني في مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، حيث سيُفتتح بمواجهة قوية بين المجر وفرنسا على ملعب بوشكاش آرينا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينيتش.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX مباراة المانيا ضد البرتغال، بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، بالاضافة إلى قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا.

وستقوم قناة BNT 1 البلغارية المفتوحة على قمر العرب سات بنقل المباراة، جنبًا إلى جنب قنوات بين سبورت الانجليزية والفرنسية، وقناة كواترو الإسبانية، وقناة TRT 1 التركية، وقناة ORF 1 النمساوية، وقناة ANT 1 اليونانية.

المانيا 4-2 البرتغال

يورو 2020 (الجولة الثانية – المجموعة F)

ملعب آليانز آرينا (مدينة ميونخ – المانيا)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين المانيا والبرتغال.

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تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية اليوم:

مانويل نوير، أنطونيو روديجر، ماتس هوميلز، ماتياس جينتر، روبن جوسينس، جوشوا كيميتش، توني كروس، إلكاي جوندوجان، توماس مولر، سيرج جنابري، كاي هافيرتز.

تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية اليوم:

روي باتريسيو، نيلسون سيميدو، كابلر بيبي، روبن دياز، رفائيل جيريرو، دانيلو بيريرا، ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

ملخص وأهداف مباراة البرتغال والمانيا

الدقيقة 14 | جوووووووووووول.. منتخب البرتغال يفتتح التسجيل عن طريق كريستيانو رونالدو.

قصة الهدف | جاء الهدف من هجمة مرتدة خاطفة، وذلك بعدما قاد بيرناردو سيلفا الكرة من قبل منتصف الملعب ومرر إلى جوتا داخل منطقة الجزاء ليروضها بطريقة رائعة ويمرر إلى كريستيانو رونالدو على طبق من ذهب واضعًا الكرة في الشباك بسهولة.

الدقيقة 35 | جوووووووووووول.. التعادل لمنتخب المانيا عن طريق المدافع روبن دياز بالخطأ في مرماه.

قصة الهدف | تقدم جوشوا كيميش من الجهة اليمنى ومرر كرة طويلة وصلت على القائم البعيد إلى جوسينس الذي أرسل عرضية قوية، حاول دياز ابعادها من أمام هافيرتز داخل منطقة الست ياردات لترتطم في قدمه وتسكن شباكه.

الدقيقة 40 | جوووووووووووول.. الهدف الثاني للمنتخب الألماني عن طريق رفائيل جوريرو بالخطأ في مرماه!

الدقيقة 2+45 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المانيا على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد.

الشوط الثاني

الدقيقة 52 | جوووووووووووول.. الثالث لمنتخب المانيا عن طريق كاي هافيرتز.

قصة الهدف | روبن جوسينس يقتحم منطقة جزاء البرتغال من الجهة اليسرى ويرسل عرضية رائعة قابلها هافيرتز بلمسة لتسكن شباك باتريسيو.

الدقيقة 61 | جوووووووووووول.. روبن جوسينس يسجل الرابع لمنتخب المانيا.

قصة الهدف | تمريرات متبادلة بين لاعبي منتخب المانيا من بعد منتصف الملعب وصلت من خلالها الكرة إلى كيميش الذي أرسل كرة عرضية قابلها جوسينس برأسية قوية سكنت شباك نوير.

الدقيقة 67 | جوووووووووووول.. ديوجو جوتا يقلص الفارق لمنتخب البرتغال بتسجيل الهدف الثاني.

قصة الهدف | ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لعبت عالية داخل منطقة الجزاء وقبل أن تتجاوز الخط مررها كريستيانو رونالدو إلى جوتا على طبق من ذهب ليكتفي بوضعها في الشباك بسهولة.

طالع تقرير مباراة المانيا والبرتغال في يورو 2020