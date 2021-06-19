الآن في بطولة افريقيا | شغب جمهور تونس يؤجل مباراة الاهلي والترجي لمدة ساعة كاملة!

تسبب شغب جمهور تونس في تأجيل مباراة الاهلي والترجي لمدة ساعة كاملة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي كان مقررًا لها في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت القاهرة، اليوم السبت 19 يونيو، ومن ثم الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش.

وقال الموقع الرسمي للنادي الاهلي في بيان “تقرر تأخير مباراة الفريق أمام الترجي بسبب شغب جمهور النادي التونسي، والذي تعامل معه الأمن بالغاز المسيل للدموع”.

وقرر مراقب المباراة تأجيل انطلاق اللقاء لمدة 30 دقايق في بداية الأمر، بحسب الموقع الرسمي للنادي الاهلي، لتبدأ في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لكن بسبب أحداث الشغب من جماهير الترجي والاشتباكات مع الأمن وحدوث حالات إغماء بين الجمهور بفعل إطلاق الأمن للغاز المسيل للدموع وتعذر استكمال الفريقين للعمليات الإحمائية، تقرر تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة لتبدأ في الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينيتش!

وشهدت مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء، بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي.

كما أضطر نجوم الاهلي إلى مغادرة ملعب رداس بسبب شعورهم بالاختناق من الغاز المسيل للدموع.

وحرص رئيس نادي الترجي التونسي، حمدي المؤدب، على النزول إلى أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، للسيطرة على شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات ملعب المباراة، فقد تتسبب هذه الحالة في عقوبات صارمة ضد النادي وربما الإقصاء من البطولة دون لعب مباراة نصف النهائي.

وغادر طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏