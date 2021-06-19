يورو 2020 | فرنسا تفلت من هزيمة صادمة أمام المجر وتقترب من الصعود

أفلت منتخب فرنسا من هزيمة صادمة عقب تعادله بهدف مقابل هدف أمام المجر، ضمن مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة التي تضم المانيا والبرتغال، والتي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست.

وجاءت المباراة تنافسية منذ دقائقها الأولى، وقدم المنتخب المجري أداء قويا مكنه من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول عبر أتيلا فيولا.

منتخب “الديوك” سعى مع بداية الشوط الثاني إلى إدراك التعادل وهو ما تحقق في الدقيقة 66 بعد مجهود فردي من كيليان مبابي اختتمه أنطوان غريزمان بتسديدة قوية استقرت بالشباك المجرية.

وبات في رصيد فرنسا 4 نقاط احتلت بها صدارة ترتيب المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020، فيما حصدت المجر أولى نقاطها في البطولة وصعدت للمركز الثالث.

وتلتقي البرتغال حاملة اللقب مع ألمانيا مساء اليوم السبت في مواجهة قمة مرتقبة، حيث سيعمل رفاق كريستيانو رونالدو على تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الـ 16، في حين سيلعب “المانشافت” مباراة مصيرية لتعويض خيبة البداية والبقاء ضمن دائرة المنافسة.

وكانت فرنسا قد افتتحت مشوارها في بطولة يورو 2020 بالفوز على ألمانيا بهدف دون رد، وحققت البرتغال فوزا كبيرا على المجر بثلاثة أهداف نظيفة.

فرنسا تفلت من هزيمة صادمة

فرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع المنتخب المجري لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات لامتصاص حماس لاعبي المنتخب الفرنسي مع شن هجمات مرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وكاد المنتخب الفرنسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 عندما سدد كريم بنزيمة كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن بيتر جولاكسي تألق وتصدى لها لترتد إلى أنطوان جريزمان الذي قابلها بتسديدة مباشرة لكنها اصطدمت بجسد الحارس قبل أن يشتتها ويلي أوربان مدافع المنتخب المجري.

ولم يكن هناك أي تواجد هجومي للمنتخب المجري في ظل السيطرة شبه الكاملة للمنتخب الفرنسي الذي توالت محاولاته الهجومية ولكنه فشل في اختراق دفاع المنتخب المجري.

وتمثلت محاولات المنتخب الفرنسي في تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن كافة هذه المحاولات إما كانت بعيدة عن المرمى أو كانت الكرة تصطدم في أجساد لاعبي المنتخب المجري.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 31 والتي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب الفرنسي عندما مرر كيليان مبابي الكرة بكعب القدم لتصل إلى بنزيمة داخل منطقة الجزاء حيث قابلها بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وعاد اللعب لينحصر في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والتي شهدت تسجيل المنتخب المجري لهدف عكس سير اللعب تماما عندما أخطأ رافايل فاران في إبعاد الكرة حيث قطعها رونالد سالاي ومررها إلى أتيلا فيولا الذي توغل بها حتى دخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس هوجو لوريس.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الفرنسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل حرص لاعبو المنتخب المجري على تضييق المساحات من أجل الحفاظ على تقدمهم.

وكان المنتخب الفرنسي قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 عندما سدد عثمان ديبملي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

وأسفرت محاولات المنتخب الفرنسي عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 عندما توغل مبابي بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء المنتخب المجري ومرر كرة عرضية شتتها مدافعي المنتخب المجري لتصل إلى جريزمان الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة 82 والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب الفرنسي للهدف الثاني عندما مرر أنطوان جريزمان الكرة إلى أوليفيه جيرو الذي مررها إلى مبابي الذي سدد كرة قوية تصدى لها جولاكسي بثبات.

بعد تلك الهجمة حاصر المنتخب الفرنسي نظيره المجري في وسط ملعبه وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف الفوز ولكنه اصطدم بدفاع قوي لتمر الدقائق المتبقية من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 1-1.