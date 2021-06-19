ألمانيا تصعق البرتغال برباعية وتشعل المنافسة في المجموعة

المنامة - ياسر ابراهيم - صعقت ألمانيا منافستها البرتغال وهزمتها 4-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لـ"يورو 2020"، السبت في ميونيخ.



ودخل المنتخب الألماني المباراة بقوة، لكنه بوغت بهدف رائع من الدون كريستيانو رونالدو 15.



ورد المانشافت بقوة، فسجل روبن دياش بالخطأ في مرماه 35، ثم هدف ثانٍ بالنيران الصديقة هذه المرة من رافائيل غوريرو 39.



وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب تشيلسي، هافيرتز 51 الهدف الثالث، وجاء الرابع من قبل لاعب أتالانتا الإيطالي غوسينس 60.



ورغم تقليص الفارق من قبل البرتغال 67 عن طريق ديوغو جوتا، إلا أن ذلك لم يمنع كتيبة المدرب يواخيم لوف من حصد أول 3 نقاط لها في البطولة.



بينما توقف رصيد البرتغال عند النقاط الثلاث التي حصدتها جراء فوزها على المجر في الجولة الأولى.

