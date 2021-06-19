شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هدف محمد شريف في الترجي تسلل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن هدف محمد شريف خلال الشوط الأول في مباراة الأهلي ضد الترجي من تسلل واضح.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «حكم اللقاء فيكتور جوميز ومعاونيه يقدموا مباراة جيدة ولا توجد أي أخطاء مؤثرة خلال أحداث اللقاء».

وأكمل: «وقت تسديد حمدي فتحي الكرة من خارج منطقك الجزاء كان محمد شريف في موقف تسلل واضح للغاية».

واختتم: «قانون التسلل ينص أن الكرة لو تم إعادتها من الحارس بشكل عفوي يتم احتساب الكرة تسلل وهو ما طبقه حكم اللقاء».