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خبير لوائح: الأهلي يشكو الترجي لحفظ حقوقه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن أحداث الشغب التي حدثت خلال مباراة الترجي التونسي والأهلي في بطولة إفريقيا أمور تحدث دائما ولن تمر مرور الكرام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «أن الإتحاد الإفريقي حذر إدارة الترجي من تكرار حالات الشغب لأن ذلك سيعرضهم لعقوبات قاسية للغاية نظرا لتكرار هذا الأمر خلال السنوات الاخيرة».

وأكمل: «يجب على إدارة الأهلي أن تقدم شكوى رسمية خلال ساعتين بعد نهاية المباراة لذكر كل ما حدث للاتحاد الإفريقي لحفظ حقوق الفريق لأن ما حدث لا يمت لكرة القدم».

واختتم: «من الممكن أن تطلب إدارة الأهلي تعويض مادي بسبب القنابل التي تم إلقائها على ملعب المباراة لأنها خانقة للغاية وتؤثر على سلامة اللاعبين وأيضا ذكر عدد الجماهير الزائدة على ملعب المباراة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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