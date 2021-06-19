شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: الأهلي يشكو الترجي لحفظ حقوقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن أحداث الشغب التي حدثت خلال مباراة الترجي التونسي والأهلي في بطولة إفريقيا أمور تحدث دائما ولن تمر مرور الكرام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «أن الإتحاد الإفريقي حذر إدارة الترجي من تكرار حالات الشغب لأن ذلك سيعرضهم لعقوبات قاسية للغاية نظرا لتكرار هذا الأمر خلال السنوات الاخيرة».

وأكمل: «يجب على إدارة الأهلي أن تقدم شكوى رسمية خلال ساعتين بعد نهاية المباراة لذكر كل ما حدث للاتحاد الإفريقي لحفظ حقوق الفريق لأن ما حدث لا يمت لكرة القدم».

واختتم: «من الممكن أن تطلب إدارة الأهلي تعويض مادي بسبب القنابل التي تم إلقائها على ملعب المباراة لأنها خانقة للغاية وتؤثر على سلامة اللاعبين وأيضا ذكر عدد الجماهير الزائدة على ملعب المباراة».