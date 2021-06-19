شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من تفاقم إصابته.. نقل قائد المجر للمستشفى بعد شعوره بالدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد نقل نجم الدنمارك إريكسن الى احدى المستشفيات بعد سقوطة على أرضية الملعب خلال مواجهة منتخب بلاده مع فنلندا شهدت مباراة المجر مع فرنسا ثانى حالة تنقل للمستشفى بعدما تواجد آدم شالاي قائد المنتخب المجري، في المستشفى، من أجل الخضوع لفحوصات طبية، بعدما تم استبداله في الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها فريقه مع المنتخب الفرنسي 1-1، اليوم السبت، في بطولة أمم أوروبا، بعدما اشتكى من الشعور بدوار.

ومن المحتمل أن تكون الضربة على الرأس والحرارة هي السبب.وقال ماركو روسي مدرب الفريق، بعدما أبلغ الصحفيين بتواجد اللاعب في المستشفى "أعتقد أنه بخير، ومع ذلك لست متأكدا".وتعرض المنتخب الفرنسي لانتقادات كبيرة من نشطاء مكافحة الارتجاج، بعد السماح لبنيامين بافارد باللعب بعد إصابته في رأسه في المباراة الأولى أمام المانيا التي انتهت بفوز أبطال العالم بهدف نظيف.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه تحدث مع الفريق الطبي للمنتخب الفرنسي، وكانوا واثقين أنه لا توجد مشكلة، وبعد ذلك، لعب بنيامين بافارد أمام المنتخب المجري.