شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العرب للشباب يقام على 4 ملاعب فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتواصل التحضيرات من أجل انطلاق بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والمقرر تنظيمها في مصر، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة لعب جميع مباريات البطولة في القاهرة، على ملاعب «القاهرة الدولي، الكلية الحربية، المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وبترو سبورت».

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى القاهرة، وكان آخرها منتخب اليمن للشباب بالإضافة إلى تونس الذي وصل أيضاً إلى مصر، من أجل الاستعداد النهائي للبطولة.

وتُلعب النسخة الحالية لعام 2021 خلال الفترة من 20 يونيو حتى الثلاثاء 6 يوليو المقبل، علماً بأن البطولة ستبدأ بمباراة المغرب وطاجيكستان بالإضافة إلى مواجهات مصر والنيجر، الإمارات وجيبوتي، ثم موريتانيا والجزائر، خلال أول أيام المسابقة.

كذلك سيلعب الأخضر الشاب أول مباراة له، الإثنين 21 يونيو، ضد منتخب أوزبكستان، وبعدها ضد اليمن، الخميس، ثم يختتم الدور الأول أمام تونس، الأحد.

يذكر أن النسخة الماضية التي أقيمت في السعودية فاز بها منتخب السنغال، الذي لعب بدعوة رسمية رغم أنه ليس منتخباً عربياً، ليصل إلى النهائي ويحقق الانتصار على تونس بهدف دون رد، فيما خرج الفريق السعودي من تلك المسابقة في مرحلة المجموعات بعد تواجده في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة خلف مصر والجزائر.