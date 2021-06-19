شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تواصل التألق وتتأهل إلى نهائى برمنجهام للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم السبت، إلى الدور النهائي لبطولة برمنجهام للتنس، إثر فوزها على البريطانية هيثر واتسون المصنفة 70 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع ( 6-3 و6-3).

وكانت أنس جابر، خاضت في الصباح مباراة ربع النهائي التي كانت تاجلت لليوم بسبب الأمطار.

وفازت أنس على الروسية أناستازيا بوتابوفا بمجموعتين دون رد.

وستلاقي أنس جابر في الدور النهائي، الذي سيقام غدا الأحد، الفائزة من المباراة التي تدور حاليا وتجمع بين الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 35 والأمريكية كوكو فانديواغ.

يذكر أنّ بطولة برمنجهام المقامة على أرضية معشبة هي من فئة 250 نقطة، تعد مرحلة تحضيرية لبطولة ويمبلدون