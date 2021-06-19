شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي أبرز المرشحين لرئاسة إدارة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دييجو سيلفا مطلوب لعدة أندية في «الهواة»

الفجيرة: نزار جعفر

تتزايد حظوظ محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم السابق في نادي الإمارات لتولي مسؤولية رئاسة مجلس إدارة النادي في الفترة القادمة بعد الاستقالة التي دفع بها مجلس الإدارة السابق إثر صعود «الصقور» إلى مصاف أندية دوري الخليج العربي، وذلك بحلوله في المركز الثاني في دوري الأولى خلف فريق العروبة المتوج بلقب المنافسة.

ويملك العوضي خبرة مهنية عريضة بوجوده في إدارة النادي لسنوات كثيرة، إلى جانب دوره الإيجابي مع بقية أعضاء مجلس الإدارة السابق في منح الفريق فرصة المنافسة على النتائج الجيدة في الدوري والعمل على تعزيز الاهتمام بالمراحل السنية في النادي وضم الكفاءات المتميزة في المجالات الفنية والإدارية.

وتصدرت تكهنات عديدة حول الأسماء المرشحة لقيادة النادي في الفترة القادمة إثر حالة الغموض المرافقة للفترة الماضية بعد استقالة إدارة النادي لكن لم يصدر حتى الآن ما يؤكد أو ينفي صحة الأسماء المتداولة لاعتبارات خاصة بمرحلة التشاور الجارية تمهيداً لاختيار الشخصيات المناسبة في ظل التحدي المرتبط بطبيعة المهمة المرتبطة بوضع «الصقور» وأهمية تثبيت أقدامه في دوري الخليج العربي.

ملفات مهمة

وتلقي عملية اختيار قيادة النادي الجديدة للمرحلة القادمة بظلال كثيرة لجهة أن الوقت يمضي عكس تيار التأخير بسبب الملفات المهمة والحساسة التي تنتظر المجلس الجديد نظراً لأن الظروف الخاصة بالتعاقدات الخاصة باللاعبين المواطنين والأجانب ومصير بقاء أو رحيل الجهاز الفني الحالي للنادي، تستدعي قدراً كبيراً من الجهود والمتابعة والتنسيق على نحو قد يؤدي إلى تداخل فترة الإعداد والترتيبات للموسم الجديد مع الوضع الراهن، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاوف من نتائج هذه المعطيات.

وخرج بعض اللاعبين من حسابات النادي في الموسم القادم بعد صرف النظر عن تمديد عقودهم وهم: محمود قاسم ومحمد جمال والأردني ياسين البخيت، بينما يستمر عقد المدافع عبدالله الكوري وخالد عنبر ومعظم اللاعبين الشباب الذين يتوقع إعارة بعضهم حسب تقديرات الجهاز الفني لوضع الفريق الأول، في حين يتوقع تحديد مصير البرازيلي دييجو سيلفا بعد الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد، علماً أن اللاعب نفسه مطلوب لأندية عدة في دوري الدرجة الأولى وكانت قد بدأت عملياً المفاوضات مع وكيله للحصول على جهوده وحسم مصيره قياساً بقدراته التهديفية الممتازة التي وضعته ضمن أهم العناصر في قائمة المدرب المقدوني جوكيكا، فضلاً عن دوره البارز في صعود الفريق إلى المحترفين بأهدافه الحاسمة والمؤثرة.