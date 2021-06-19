أحداث شغب تؤجل مباراة الترجي والأهلي

المنامة - ياسر ابراهيم -

تقرر تأجيل مباراة الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اندلاع مشادات بين الجماهير وعناصر الأمن المتواجدين في ملعب "رادس".



وجاءت هذه الأحداث بسبب إطلاق عناصر الأمن قنابل مسيلة للدموع من أجل تفريق الجماهير الغفيرة التي تجاوزت العدد المتفق عليه مع وزارة الصحة.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد سمح بحضور 5000 مشجع من جماهير نادي الترجي، عقب القرارات الأخيرة للسلطات الصحية التونسية.



واضطر لاعبو الفريقين إلى مغادرة أرض الملعب بعد دخولهم إليه بسبب الرائحة القوية التي نتجت عن القنابل المسيلة للدموع.



وقال نافع عاشور، مراسل شبكة "بي إن سبورتس"، إن المباراة سيتم تأخيرها، لمدة ساعة عن موعدها الأصلي.



ويسعى الترجي من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق فوز مطمئن قبل أن يحل ضيفا على الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل في القاهرة.