الامارات | تعرّف على الموعدين المقترحين لانطلاق الموسم المقبل لـ"الهواة"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الموعدين المقترحين لانطلاق الموسم المقبل لـ"الهواة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» من مصدر رسمي أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حصرت انطلاق الموسم الجديد لأندية الدرجة الأولى في موعدين، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على زيادة عدد الفرق، وقال إن من المرجح أن يكون الموعد الأول في الثالث من سبتمبر المقبل، في حال تمت الموافقة على زيادة عدد الفرق، أو 24 منه إذا ما بقي العدد من دون زيادة.

يذكر أن الأندية التي تأكدت مشاركتها هي دبا الحصن والبطائح ودبا، ومسافي والعربي والتعاون، ومصفوت والذيد والحمرية، إضافة إلى الفريقين الهابطين من دوري الخليج العربي، وهما الفجيرة وحتا. وبحسب الأجندة السابقة فإن أولى المنافسات الرسمية ستكون الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

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