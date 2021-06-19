الامارات | موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق الأهلي المصري مباراة هامة اليوم أمام مضيفه الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب حمادي العقربي برادس، ويهدف الأهلي المصري إلى الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة يوم السبت المقبل، وفي المقابل يبحث الترجي عن تخطي عقبة الأهلي المصري والوصول إلى نهائي البطولة.

وتبدأ المباراة اليوم عند الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، سيشهد تشكيل الأهلي عودة التونسي علي معلول، لمركز الظهير الأيسر بشكل أساسي، فيما سيتواجد أيمن أشرف في قلب الدفاع، ويشغل أكرم توفيق الجبهة اليمنى لتعويض غياب محمد هاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news