الامارات | النصر السعودي يقسو على الشمال القطري في خليجي السلة الأبطال‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقسو على الشمال القطري في خليجي السلة الأبطال‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسى فريق النصر السعودي على منافسه الشمال القطري، عقب الانتصار العريض لـ "العالمي" الذي جاء بفارق 21 نقطة وبنتيجة "107-88"، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في ختام الجولة الثانية، في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، المقامة في نسختها الـ 40 على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري.

ونجح الشمال في فرض التعادل مع نهاية الربع الأول "25-25"، قبل أن يتمكن لاعبي النصر السعودي في استعادة زمام المبادرة، وبسط إيقاعهم على مجريات اللعب، بالاعتماد على الدفاع الضاغط، والهجمات السريعة المنظمة، التي اتاحت لـ "العالمي" الابتعاد تدريجياً بفارق النقاط، ونيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع "32-12 و25-24"، وضمان تحقيق الانتصار العريض، خاصةً مع انتهاء الربع الرابع والأخير بالتعادل "25-25".

وتعاود فرق البطولة اللعب يوم غد، وذلك بإقامة مباراتين لحساب الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، تستهل الأولى في الرابعة عصراً، بلقاء الشمال القطري مع الكويت الكويتي، ويتبع في السادسة والنصف بلقاء صاحب الضيافة شباب الأهلي مع الأهلي البحريني

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