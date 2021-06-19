شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: أحداث مباراة الترجي ستؤثر على لاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن الأحداث التي سبقت مباراة الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي، ستؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي.

وكان من المفترض ان تنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة قبل تأجيلها ساعة كاملة بسبب عمليات الشغب من قبل جماهير الترجي التونسي الامر الذي دفع الامن التونسي لإطلاق قنابل الغاز المسيل للمدموع مع الاستعانة بتعزيزات امنية لإحكام السيطرة على الشغب الجماهيري التي قامت به جماهير الترجي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأحداث التي سبقت مباراة الترجي، ستؤثر بالسلب على لاعبي الأهلي، وستضع عليهم ضغوطات كبيرة، وانما الغاز المسيل للدموع، سيؤثر على لاعبي الفريقان».

وأضاف: «الحالة المعنوية للاعبي الأهلي ستتأثر في بداية المباراة، خاصة بعد تأجيلها بساعة»، مضيفًا: «الأهلي يلعب في أجواء ليست صحية، هذه ليست أجواء كروية على الإطلاق».