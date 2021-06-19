شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة سوهاج وبنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل سلبيا الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أمام نظيره سوهاج بالمباراة التي جمعت بين الفريقان بملعب استاد سوهاج الرياضى بمنافسات الاسبوع 28 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

المباراة جاءت متكافئة بين الفريقان وشهدت تميز طاقم تحكيم المباراة، فيما أثرت درجة الحرارة المرتفعة على أداء لاعبي الفريقان .

وتميز بنى سويف بالدفع بمجموعة من الناشئين على مدار المباراة .

بنى سويف بدء بتشكيل مكون من محمود جمال ومحروس محمود ومحمود كابونجا ومحمود بكرى وحسام البدرى وعمر مختار واسامة مرعى وأحمد عبدالرازق ومحمد اشرف وشعبان سيد وطه نادى .

فيما بدء سوهاج بتشكيل مكون من بهاء صابر وشريف حافظ وحسان محمد ومحمد حفظة ومحمد مسعود ومحمد على وكمارا يعقوب ومحمد ثروت واسلام خلف واسامة خليل ونشأت مسعد .

وأجرى محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف تغييرات بنزول كلا من احمد امين وطاهر هارون وأحمد ماهر ومحمد مختار بدلا محمد اشرف وأحمد عبدالرازق ومحمود كابونجا وشعبان سيد .

فيما أجرى احمد خلف المدير الفنى لسوهاج تغييرات بنزول احمد جمال ومحمد ناجح وحسن أحمد حسن بدلا من كمارا يعقوب واسلام خلف ونشأت مسعد .

وحصل محمود كابونجا واسامة مرعى على الكارت الاصفر.

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من يحي عبدالحميد وعاونه احمد مصطفى شحاته وأحمد محمد عبدالعزيز ومحمد حسين حكما رابعا وعاطف حسين مراقب حكام وحسام الدين عبدالمعين مراقب مسابقات .

ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 42 ويرتفع رصيد سوهاج للنقطة 37 .