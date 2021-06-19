شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الأهلي سيواجه صعوبات بدون أفشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيتأثر بغياب محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، خلال مباراة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على الملعب الأولمبي برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي سيواجه صعوبات بدون محمد مجدي أفشة، فهو لديه حلول داخل الملعب، ووجوده يعطي متعة في أداء الفريق الأحمر».

وأضاف: «الفريق الأحمر بالتأكيد سيتأثر بغياب أفشة، ولكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، كسب اللاعب، حتى لا تتفاقم إصابته ويفقده في مباراة العودة».