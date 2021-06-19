شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يرفض نزول لاعبيه لاستكمال عمليات الإحماء قبل لقاء الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتنسيق مع المسؤول الطبي بالكاف نزول لاعبي الأهلي إلى أرض الملعب لاستكمال عمليات الإحماء، بسبب أزمة الغاز والشغب الجماهيري حرصا على سلامة لاعبي الفريق.

وغادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس، بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس.