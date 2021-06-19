شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: إقامة مباراة الترجي في موعدها خطر على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أنه من الأفضل أن يتم تأجيل مباراة الأهلي مع الترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء السبت، على الملعب الأولمبي برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«من الأفضل أن يتم تأجيل مباراة الأهلي والترجي إلى الغد، وذلك بعد أحداث الشغب من قبل جماهير الفريق التونسي»، مضيفًا «هل يستكيع لاعبي الأهلي والترجي أن يعودون إلى حالتهم الطبيعية بعد نصف ساعة، أم سيتأثر الجهاز التنفسي بحالة الاختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع».

وأضاف:«من الأفضل أن يتم تأجيل المباراة للغد، في ظل حالة الاحتقان الكبيرة بين الجماهير والأمن التونسي»، مؤكدًا :«في حال إقامة اللقاء اليوم، من الممكن أن تطور الأمور، وسيكون هناك خطورة على لاعبي الأهلي».